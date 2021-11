Zelfs Kevin Durant is onder de indruk van monsterdunk bij de Antwerp Giants

Jaylen Hands zorgde zondag tegen Charleroi voor de dunk van het jaar in België door de bal snoeihard door de ring te rammen.



De Amerikaanse guard postte de beelden ook op zijn Instagram-pagina, waar zelfs NBA-ster Kevin Durant - een van de beste spelers ter wereld - onder de indruk leek. "Mijn God. Blijven gaan, kampioen", was de reactie van "easymoneysniper", het alter ego van Durant op Instagram.



Dat Durant reageert op de dunk van Hands is niet zo verrassend. De jonge Amerikaan was vorig seizoen aan de slag bij de Long Island Nets. Dat is de satellietclub van de Brooklyn Nets - het team van Durant - in de G League. Hands is nu bezig aan zijn eerste seizoen in Europa.