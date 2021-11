Wat is er aan de hand met het Nederlandse schaatsen? "Moeten toppers beschermen"

"Bubbel in Heerenveen gaf vertekend beeld"

"We dachten dat alles heel goed ging, maar eigenlijk was het een beetje een vertekend beeld. Veel landen waren niet aanwezig toen of hadden niet de juiste voorbereiding. Nu komen al die andere landen erbij en daar zijn we van geschrokken. Vooral in China, Japan en Zuid-Korea zijn een paar heel goede schaatsers opgestaan, die nu prijzen pakken ten koste van de Nederlanders."

Het verschil met vorig jaar kan niet groter zijn. "Toen presteerden we echt fantastisch. Er was natuurlijk die bubbel in Heerenveen en die heeft ons toch een beetje de resultaten gegeven die we niet echt verdienden", relativeert Wennemars de uitstekende prestaties toch wat.

"We zijn nog niet op een olympisch niveau", dat is de samenvatting van Erben Wennemars na het Wereldbeker-weekend in Stavanger. "Alles domineren, dat zit er voorlopig niet in. Nederland is nog in opbouw."

"Heel erg geschrokken van Van der Poel"

"Het grootste gevaar komt voor Nederland toch uit Zweden", wijst Wennemars richting Nils van der Poel. "We zijn altijd dominant geweest op de 5 en de 10 kilometer en in het allrounden. Nu zijn we toch heel erg geschrokken van Van der Poel."

"Hij werd vorig jaar al wereldkampioen, maar toen wisten we nog niet wie hij was. De manier waarop hij nu schaatst, is bijna onverslaanbaar."

De wissel van de wacht is ingezet, zo lijkt het toch? "Nederland had fantastische Winterspelen in Pyeongchang met 7 gouden medailles in het schaatsen. De toppers van toen doen nu nog altijd mee en ik weet niet of ze nog wel hongerig genoeg zijn. In het buiteland zie je die wissel al, in Nederland nog niet."

"De snelle baan in Heerenveen is misschien ook niet in ons voordeel", merkt Wennemars nog op. "We rijden er fantastische tijden, maar komen dan op banen waar het moeilijker gaat. Dat zijn we niet gewend en dat maakt het voor ons lastig."

"Net als dat olympisch kwalificatietoernooi. Het is een extra moment om te toesten of iemand de stress en de spanning aankan, maar het is de vraag of het nog wel van deze tijd is. Misschien moeten we de absolute toppers beter beschermen?"

"Zoals het nu is, is het een last voor veel schaatsers. Want je kan alle Wereldbekers winnen, maar dan toch niet naar de Spelen gaan door een slechte dag op het kwalificatietoernooi. Dat is zo'n mentaal spelletje en als schaatser moet je net vrij zijn in je hoofd."