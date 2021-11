Vrancken: "Schoofs moet hoog eindigen in de Gouden Schoen"

"Schoofs is altijd een goede voetballer geweest"

Arnar Vidarsson, Wesley Sonck, Filip Joos en Vrancken gingen in Extra Time dieper in op de uitstekende prestatie van Schoofs tegen Club Brugge. "Hij speelde echt goed, een beetje zoals zijn coach vroeger speelde", merkte Vidarsson op.



"Hij was aanwezig box-to-box en zorgde ook voor diepgang. Aan de bal was hij heel rustig. Zijn lob mocht eigenlijk nooit binnengaan, maar hij speelde gewoon een heel goede wedstrijd."

Wat is de grote kracht van Schoofs? "Hij heeft gewoon heel veel vertrouwen", vult zijn coach Wouter Vrancken aan. "Schoofs is altijd een goede voetballer geweest. Ik ken hem al van bij STVV, hij moet zich gewoon goed voelen op het veld."

"Hij heeft vista, loopvermogen, passing. De nationale ploeg? Daar zitten natuurlijk grote kalibers, maar als je spreekt over 2021, dan moet hij toch bovenaan eindigen in de Gouden Schoen, vind ik. Ik zie niet direct iemand anders die een heel jaar goed was."

Joos geeft Vrancken geen ongelijk. "Op het middenveld heb je Hans Vanaken, die is misschien net van een hoger niveau , maar dan komt Schoofs. Hij presteert ook elke week."

"Hij komt ook op een goede leeftijd", rondt Vidarsson af. "Hij heeft wat ervaring, weet hoe het spelletje in mekaar zit en is sterker geworden. Hij begint de ervaring te krijgen om een topper te zijn."