Vandenbempt: "Ontslag van Kompany was lang ondenkbaar, maar nu niet meer"

"Er heerst onzekerheid binnen Anderlecht"

Maar de vaststelling is nu toch eind november dat de ploeg er nog niet staat, dat er geen constante in zit. En - niet onbelangrijk in Anderlecht - ook de jeugd, van wie Kompany zegt dat hij ze beter moet maken (zoals Verschaeren, Amuzu, El Hadj...), is niet noodzakelijk zo veel beter geworden. En de resultaten zijn gewoon slecht.

We zijn eind november, in wat eigenlijk het tweede seizoen is van Kompany als sportief eindverantwoordelijke. Vorig jaar had hij een behoorlijke tweede seizoenshelft en play-offs, qua niveau, niet qua resultaten. De mensen van het bestuur vinden ook dat er een goede transferperiode is geweest.

Een ontslag van Vincent Kompany was lang ondenkbaar, zeker in zijn eerste jaren als speler-trainer was hij eigenlijk groter dan de club en ook vorig jaar kreeg hij het vertrouwen van het nieuwe bestuur ten koste van Frank Vercauteren. Maar een ontslag is toch niet langer ondenkbaar.

Maar het is duidelijk dat zelfs Kompany niet nog zo'n paar resultaten en prestaties zoals tegen Antwerp en Kortrijk moet neerzetten. Want dat gaat hij toch niet overleven, denk ik.

Bepaalde keuzes van Kompany over het spelsysteem, over spelers worden in vraag gesteld, en echt niet alleen door ontevreden bankzitters.

Intussen is het zo geëvolueerd dat op Neerpede niemand echt zeker is dat het op deze manier goed gaat komen. Er zal de komende week wellicht veel gepraat en vergaderd worden met de coach, met de staf en met de spelers.

Maar er is wel degelijk onzekerheid binnen de club. En verdeeldheid ook in de kleedkamer: bepaalde keuzes van de coach over het spelsysteem, over spelers worden in vraag gesteld, en echt niet alleen door ontevreden bankzitters. Dat zijn de wetten van het voetbal, natuurlijk.

"Applaus voor KV Mechelen, doe zo voort"

Veel ingrediënten van het spel van Union vinden we ook bij KV Mechelen. In de top 4, uitverkocht huis, geweldige sfeer, Wouter Vrancken een coach die het al een paar jaar heel goed doet... Dus ik zou zeggen: applaus voor Malinois, doe zo voort.

Goed voetbal ook en mentaal toch sterk, want in het begin van de tweede helft werden ze toch even weggebezemd, die 10 minuten dat Club echt goed was. Mechelen heeft een collectief sterk blok met een geweldige Rob Schoofs, om die er toch maar even uit te lichten. En al die beweeglijke, onverminderd sprintende jongens voorin, zoals Mrabti, Cuypers of Storm.

En dus bij deze aandacht voor KV Mechelen. Welverdiend overigens, want het heeft een ronduit schitterende wedstrijd gespeeld tegen Club Brugge met veel lef, goede pressing, scherp in de duels, enthousiasme, diepgang...

KV Mechelen klopte landskampioen Club Brugge en wou toch wat meer aandacht. Ze stonden vrijdag wat sympathiek te mopperen. Vorig jaar, zeggen ze, ging het over Leuven en Beerschot en dit seizoen gaat het dan weer over Union (overigens gefeliciteerd met de herfsttitel). "Maar wij doen het ook al een paar jaar heel goed."

Club Brugge staat intussen toch al 7 punten achter op het wervelende Union. Er zijn toch twee zaken om zich zorgen over te maken: de slechte resultaten, naar hun standaard zeker, en het bedenkelijke niveau, toch te vaak in de eigen competitie.

Het was nog maar de tweede nederlaag van het seizoen, maar de landskampioen heeft ook maar 2 van zijn laatste 7 wedstrijden gewonnen. Daar waren natuurlijk verplaatsingen bij naar Antwerp en Anderlecht, maar ze hebben thuis ook al punten laten liggen tegen Cercle Brugge en Eupen.

De ploeg lijkt vooral niet geweldig veel trek te hebben in competitievoetbal. Het contrast met de manier waarop Club Brugge zich presenteert in de Champions League is heel groot. Philippe Clement heeft al op veel verschillende manieren geprobeerd om er het vuur door te jagen, maat blijkt toch een moeilijke opgave te zijn.

Het is duidelijk dat deze groep te vaak te ver beneden van wat we ervan mogen verwachten, presteert. Ook individueel, ik pik er even Noa Lang uit. Hij was toch een sensatie, maar zijn laatste goal is toch al van begin september. Charles De Ketelaere had het al een paar keer moeilijk. Dat is eigen aan jonge spelers natuurlijk.

Het toch nog wachten tot veel nieuwe spelers een meerwaarde blijken, met Kamal Sowah voorop - vorig jaar toch sensationeel in Leuven. De komende anderhalve week volgen nu toch Leipzig in de Champions League en twee keer KRC Genk in de beker en de competitie. Na afloop kan de hemel weer stralend blauw zijn of aardedonker, zo gaat dat in het voetbal.