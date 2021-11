Succes aan een spotprijs: hoe Union zijn stuntploeg bijna gratis inkocht

Eén miljoen euro.

In het moderne voetbal koop je er zelfs geen sterkhouder bij een Nederlandse middenmoter meer mee.

Toch kocht Union voor dat beperkte bedrag zijn volledige basiself die zondag in Oostende een uitroepteken zette achter de onverhoopte leidersplaats. Een zoveelste feit dat de prestatie van de promovendus alleen maar straffer maakt.



In tegenstelling tot Manchester City of PSG strooide de traditieclub allerminst met euro's om succes te boeken. Oké, de steenrijke Tony Bloom nam drie jaar geleden Union in handen. Maar het is niet zo dat hij de voorbije jaren uitpakte met miljoenentransfers of een leger huurlingen van Brighton - die andere club in zijn bezit - naar Brussel stuurt.