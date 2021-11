Stef Wijnants: "Trainersdilemma voor Genkse top: doorgaan of niet?"

Niet enkel pech

Het is alarmfase rood in Genk. Gelijkspelen tegen de voorlaatste, verliezen

tegen de laatste en dat nadat je al uit een benarde periode gekomen was: dat kan niet, dit hoort niet als topclub.



Met deze kern moet er meer gewonnen worden. En al zeker geen 6 keer verliezen in 15 matchen. 21 op 45, dat is gebuisd. Ik weet wel: cijfers zeggen niet alles en natuurlijk had Genk gisteren nooit mogen verliezen.



Ze hebben voldoende kansen gehad. Het is bijna niet te geloven hoe de efficiëntie haast volledig weg is. Topschutter Onuachu is precies alles verleerd. En de match begon dramatisch met balverlies en een snelle tegengoal, dat heb je dan ook nog eens.



Maar alles in de schoenen van pech schuiven... Dat is iets te makkelijk. Tegen AA

Gent waren er defensieve fouten, tegen Cercle ontbrak het aan inzet, nu werden

de kansen de nek omgewrongen.



En dus glijdt Genk steeds verder weg. Het mag van geluk spreken dat Club Brugge, Antwerp en Anderlecht ook verloren of niet gewonnen hebben. Maar het woord crisis hoef je niet uit de weg te gaan.