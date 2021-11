Saudi-Arabië begint met vrouwencompetitie: "Alles is daar politiek"

"Saudi-Arabië is bij uitstek het meest conservatieve land van het Midden-Oosten", zegt Majd Khalifeh in De Wereld Vandaag. "Ze hebben daar 100 jaar onder een streng islamitisch regime geleefd."

Enkele jaren geleden is daar verandering in gekomen, toen Mohammad bin Salman kroonprins werd van het land en dus de facto de leider. "Het was een verrassing dat de koning zijn zoon en niet zijn broer had aangesteld. Bin Salman moet die keuze nu zien te rechtvaardigen."

"Je moet weten dat de bevolking in Saudi-Arabië geen stemrecht en dus geen inspraak heeft. De kroonprins probeert hen toch op een of andere manier tevreden te houden. Ofwel door de welvaart van de bewoners te vergroten ofwel door dit soort zaken. Want alles in Saudi-Arabië is politiek, ook zoiets."

"Je kunt natuurlijk het conservatisme niet in een vingerknip wegpoetsen. Daarvoor is het land er te veel van doordrongen. Maar de nieuwe generatie is de laatste jaren in contact gekomen met het internet en is naar het buitenland gegaan. Zij zijn teruggekeerd met een verruimde geest."

Het is aan die verzuchting van de jeugd dat de kroonprins nu gehoor geeft door een voetbalcompetitie voor vrouwen toe te staan. "En dat terwijl pas 3 jaar geleden voor het eerst vrouwen werden toegelaten op de tribune. Maar voetbal is de meest populaire sport in Saudi-Arabië. Na God is het het belangrijkste gespreksonderwerp in het land."