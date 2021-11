Peter Sagan zegt sorry na dronken agressie tegenover agent

Peter Sagan werd op 25 april na een schijnbaar zatte avond samen met zijn broer Juraj tegengehouden door de politie. De twee waren na de avondklok nog op stap en de dronken Sagan zou nog stevig uit de hoek gekomen zijn.

Sagan zou paranoïde gereageerd hebben, omdat hij dacht dat ze hem verplicht gingen vaccineren. De drievoudige wereldkampioen zou de agent zelfs te lijf gegaan zijn. Het komt de Slovaak op een forse boete van 5.100 euro te staan, bovenop nog eens 1.500 euro voor de burgerlijke partij.

"Ik zou mijn oprechte excuses willen aanbieden over wat daar gebeurd is", zegt Sagan op zijn Facebook-pagina. "Het was een lelijke historie, die me diep aan het denken heeft gezet en waar ik waardevolle lessen uit getrokken heb."

"Het spijt me ten zeerste en dit zal nooit meer gebeuren."

Het voorval is sowieso een smet op het blazoen van Sagan, dat de laatste jaren al wat gedeukt was door een opeenvolging van enkele mindere prestaties. Vanaf volgend seizoen rijdt Sagan ook niet meer in de WorldTour, wel voor het ProContinentale TotalEnergies.