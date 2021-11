Mourinho betaalt 18-jarige matchwinnaar peperdure schoenen: "Had ik beloofd"

Roma leek zondagavond in Genua af te stevenen op een scoreloos gelijkspel, tot José Mourinho in het slotkwartier nog een troefkaart op tafel gooide: Felix Afena-Gyan.



De 18-jarige Ghanees speelt nog maar sinds januari voor Roma. De Romeinen plukten de aanvaller begin dit jaar weg bij EurAfrica FC, een voetbalacademie in Ghana.



Voor Afena was het gisteravond zijn 3e optreden in de Serie A, al had hij bij zijn vorige twee invalbeurten wel indruk gemaakt. Zondag trapte hij zich helemaal in de harten van de Romeinse fans door in het slot nog 2x te scoren. Vooral zijn tweede doelpunt was een pareltje.