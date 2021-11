In deze scenario's kroont Verstappen zich tot wereldkampioen in Saudi-Arabië

Na twee overwinningen op rij voor Lewis Hamilton in Brazilië en Qatar is de titelstrijd in de Formule 1 ongemeen spannend. Amper 8 punten scheiden koploper Max Verstappen van titelverdediger Hamilton.

In Saudi-Arabië en Abu Dhabi vallen nog maximaal 52 punten te verdienen. Het dubbeltje kan dus nog op beide kanten vallen. Toch zijn er al 4 scenario's waarbij Verstappen in de voorlaatste GP al zeker kan zijn van zijn eerste wereldtitel:

Als Max Verstappen wint in Saudi-Arabië mét de snelste wedstrijdronde en Lewis Hamilton eindigt 6e.





Als Max Verstappen wint in Saudi-Arabië en Lewis Hamilton eindigt 7e.





Als Max Verstappen 2e wordt in Saudi-Arabië mét de snelste wedstrijdronde en Lewis Hamilton eindigt 10e.





Als Max Verstappen 2e wordt in Saudi-Arabië en Lewis Hamilton eindigt buiten de punten.

Maar Hamilton heeft zijn lot nog volledig in eigen handen. Met overwinningen in Saudi-Arabië en Abu Dhabi pakt de Brit hoe dan ook zijn historische 8e wereldtitel in de Formule 1.