Het regent incidenten in de Ligue 1: "Lyon-Marseille was de druppel te veel"

De Ligue 1 lijkt dit seizoen wel een broeihaard voor supportersgeweld. De lijst met incidenten na amper 3 maanden competitie is hallucinant.

8 augustus : op speeldag 1 is het meteen prijs tijdens Montpellier-Marseille . Bezoeker Valentin Rongier wordt geraakt door een flesje en de match wordt gestaakt nadat er projectielen op het veld beland zijn. Montpellier moet 3 matchen zonder publiek spelen.





Op dezelfde dag koken de potjes over tijdens Nice-Marseille , wanneer Dimitry Payet een flesje dat naar hem gegooid werd opnieuw in de tribunes keilt. Dat werkt als een rode lap op een stier bij de ultra's van Nice, die het veld bestormen. Marseille weigert voort te spelen en de match wordt gestaakt. Nice wordt gestraft met puntenaftrek en 3 matchen achter gesloten deuren/





in de derby tussen bestormt een tiental supporters van de thuisploeg het veld tijdens de rust om de confrontatie aan te gaan met de Rijsel-aanhang. De 2e helft begint met 30 minuten vertraging. Beide clubs krijgen een voorwaardelijke puntenaftrek. Lens moet 2 matchen zonder fans spelen, supporters van Rijsel zijn tot 31 december niet welkom bij uitwedstrijden. 22 september : voor de match tussen Montpellier en Bordeaux worden enkele bezoekende supporters in een hinderlaag gelokt door de harde kern van Montpellier. De tol: 16 (licht)gewonden.



Diezelfde dag loopt het ook mis na Angers-Marseille . Een tiental supporters van l'OM beukt de omheining omver en brengt vernielingen aan in het stadion. Marseille krijgt een voorwaardelijke puntenaftrek als straf.





na een maand relatieve rust is het opnieuw prijs in het duel tussen . De match begint met een uur vertraging omdat fans van de thuisploeg op het veld komen, vuurpijlen afschieten en haatdragende spandoeken ontrollen. De club moet een match achter gesloten deuren afwerken. 24 oktober : twee dagen later zijn er ongeregeldheden bij de topper tussen Marseille en PSG . Supporters van Marseille ontrollen een spandoek dat gericht is tegen de Franse Pro League en ontsteken vuurwerk. Neymar wordt bekogeld en een fan loopt het veld op voor een selfie met Lionel Messi. l'OM wordt bestraft met een match achter gesloten deuren.





Welles-nietesspel tussen Pro League en overheid

Sirik Geffray was zondag commentator bij Lyon-Marseille, of toch voor de handvol minuten dat de wedstrijd duurde. Hij keek met verbazing naar het welles-nietesspelletje dat zich ontspon na het stilleggen van de wedstrijd.



"Aanvankelijk werd gezegd dat de lokale overheid de match wilde laten hervatten om de publieke orde te bewaren. Dat werd op Twitter ontkend door de prefect van de regio Auvergne-Rhône-Alpes. Hij legde de verantwoordelijkheid bij de ref", doet Geffray het verhaal.



"Plots werd omgeroepen dat de match zou herbeginnen en kwamen de spelers van Lyon op het veld, maar Marseille bleef in de kleedkamer. Na bijna 2 uur en een korte crisisvergadering in de catacomben werd dan maar beslist om de wedstrijd niet meer te hervatten."

Zelfs de Franse minister van Sport heeft zich in de discussie gemengd en vraagt om duidelijke regels. Sirik Geffray

Om de chaos helemaal compleet te maken, verspreidde de Franse Pro League een communiqué om te benadrukken dat de verantwoordelijkheid voor het al dan niet hervatten van de match bij de lokale overheid ligt. Dat werd prompt opnieuw ontkend door de prefect, die naar de ref wees.



"Iedereen schoof de verantwoordelijkheid door. Een ongelooflijk stukje slecht theater, waarbij iedereen elkaar tegensprak. Zelfs de Franse minister van Sport heeft zich uiteindelijk in de discussie gemengd en gevraagd om duidelijke regels", weet Geffray, die ook de rol van Lyon-voorzitter Aulas in vraag stelt.



"Hij wilde voortspelen, maar zijn uitleg was niet coherent. Volgens hem ging het ook maar om één supporter, die snel gearresteerd werd. Die uitspraak zorgde dan weer voor wrevel bij Marseille, want Payet werd ook voor de match al belaagd. Ik snap dus wel dat de Marseille-spelers zich niet veilig voelden."

