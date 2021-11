Het gevoeligste plekje van 't Kuipke: "Zitvlak lag vaak open door constante slag"

Renaat Schotte meldde gisteren tijdens de uitzending dat er onlangs werken waren uitgevoerd aan het luik van de Gentse piste.

"Als je daar als renner over reed, dan kreeg je telkens een slagje: kedeng kedeng. Dat is grotendeels weggewerkt door het luik aan te pakken", zei onze commentator.

Bezoekers van de Gentse Zesdaagse weten perfect waar het over gaat. Als je in de catacomben wandelde, wist je door het kenmerkende geluid wanneer de renners over het hobbelstukje daverden.

"Het was alsof je in een put reed", vulde Stan Tourné aan, "en door dat gedaver kreeg je vaak zitvlakproblemen."

"Bij veel renners lag hun zitvlak aan het einde van de week open door die constante slag."

"Je gaat er twee keer per ronde over en reken maar uit hoeveel rondjes je in een zesdaagse rijdt. Dan krijgt je zitvlak wat te verduren."

Zulke blessures komen gelukkig tegenwoordig minder voor. "De zeemvellen in de broeken zijn nu anders. Vroeger waren die vaak van leder en die werden ingestreken met vet, maar na verloop van tijd reed je in een massa vet. Niet echt gezond."

"Ik heb zware problemen gezien. Ik herinner me een renner en bij zijn blessure - ik lieg niet - kon je een vinger leggen in de snede. Dat moest genaaid worden. Met verdoving hielpen ze hem tot het einde."