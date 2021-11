Genk-coach na nieuw verlies: "Best tevreden, behalve over resultaat"

Ook na een nederlaag, de 6e al dit seizoen, wil Van den Brom de zaak rustig analyseren: "Het klinkt altijd gek en schijnbaar mag je dat niet zeggen, maar je kan toch best tevreden zijn over je ploeg over de 90 minuten gezien."



"Het enige waar je niet tevreden over kan en mag en moet zijn, is het resultaat. De manier waarop we de eerste goal weggeven met Patrik (Hrosovsky, red), die zich verslikt. Dat kan altijd gebeuren. Dat is ook de manier van spelen die we van het team verwachten. Beerschot heeft dat goed afgestraft."

"Dan heb je nog 85 minuten om het om te buigen. We hadden meer dan genoeg mogelijkheden om de score gelijk te trekken en dat zou ook verdiend geweest zijn."

"Ik kan mijn ploeg van het begin tot het einde van de wedstrijd echt heel weinig verwijten. Het enige wat niet gelukt is, is scoren uit de vele kansen."



De coach zag 3 redenen: "De laatste pass was niet altijd nauwkeurig, we hadden soms pech en er was ook geweldig keeperswerk van Vanhamel. Dat zijn drie factoren die een heel grote rol spelen in deze wedstrijd."



"Maar er zijn ook uit deze wedstrijd toch weer veel positieve dingen te halen. Na Cercle kon ik de jongens heel veel verwijten: geen passie, geen inzet... Dat was nu niet het geval: we zijn blijven spelen en zoeken naar de goal."

"We speelden met heel veel intensiteit en hebben mooie dingen laten zien. Maar we winnen niet en dat is het belangrijkste waar het om gaat."