Belgian Cat Julie Vanloo loopt coronabesmetting op: "10 dagen op hotelkamer"

Vanloo maakte zich zondag op voor een competitiematch met haar Russische club Enisej Krasnojarsk in Orenburg tegen het Nadezjda van Kyara Linskens, toen ze te horen kreeg dat ze besmet was. De West-Vlaamse moet tien dagen in isolatie zitten op haar hotelkamer.

"Ik ben oké, maar mentaal is het gewoon lastig", aldus Vanloo, die ruim een week geleden met de Belgian Cats in actie kwam in de EK-kwalificatiewedstrijden in en tegen Bosnië en Herzegovina (87-81) en thuis tegen Duitsland (84-55).

"Ik was klaar om te spelen, maar vlak voor de match zeiden ze me dat mijn test positief was. Ik moet tien dagen op mijn hotelkamer zitten, dat is het protocol in Rusland."

"Ik zit nu wel tussen wenen en lachen. Ik weet niet hoe ik me hierbij moet voelen, maar ik probeer positief te blijven. Ik weet dat ik hier sterker uit zal komen."