BEKIJK: Sterke Clijsters moet heel nipt de duimen leggen tegen Stephens

Clijsters had vertrouwen getankt met een overwinning tegen Caty McNally (WTA 137), maar met Sloane Stephens kreeg ze een taaiere brok voorgeschoteld. De Amerikaanse, die in 2017 de US Open won, weigerde haar opslag uit handen te geven.

Clijsters en Stephens moesten in een tiebreak beslissen over de overwinning. Bij 4-1 had onze landgenote kansen om het af te maken, maar Stephens won 4 punten op rij en snoepte de zege nog af van Clijsters.

Ook in het dubbelspel kon Clijsters niet zegevieren aan de zijde van Kirsten Flipkens. Ze verloren met 5-2 van de Chileense Alexa Guarachi en Stephens. Aan de zijde van de Amerikaan Christopher Eubanks ging Flipkens eveneens onderuit in het gemengd dubbel (5-3).

In de stand is New York Umpire laatste met één zege en zes nederlagen. Springfield Lasers en Orange County Breakers (5z-2n) delen de koppositie, ze staan virtueel in de finale die na de groepsfase gepland is.