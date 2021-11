Abdi loopt in maart halve marathon van Gent: "Eerste grote afspraak van 2022"

Zijn prestaties leveren Abdi momenteel grote erkenning op. "Ik ben er zelf van onder de indruk", klinkt het. "Het beeld van de volle oevers in Gent bij onze boottocht na de Spelen, vergeet ik nooit meer."

"Zowel op het gala van de Flandrien als op de Zesdaagse van Gent kreeg ik een staande ovatie. Dat is de eerste keer dat er waardering komt van buiten de atletiekwereld."

Zijn successen hoopt de marathonloper ook financieel te verzilveren. Daarom is hij in zee gegaan met We Are Many, het managementbureau dat ook Nafi Thiam begeleidt.

"Het is 'now or never' op dat vlak", zegt Abdi. "Ik heb jarenlang in mijn sport geïnvesteerd. Heel lang stond mijn rekening in de min, dus nu is hopelijk het moment gekomen om iets te verdienen."