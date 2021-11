5 verrassende vaststellingen van het vrouwentennis in 2021: "Top lijkt wel een duivenkot"

1. Meer dan de helft van de top 10 bestaat uit nieuwe namen

Het eerste verhaal omvat eigenlijk de trend van het hele seizoen: veel nieuwe namen die de top bestormden. Een blik op de wereldranglijst leert ons dat er 6 nieuwkomers in de top 10 zijn. En dat is veel. De WTA-rankings bestaan sinds 1975 en in totaal hebben er nu 139 vrouwen zich een weg getennist naar de top 10. Gemiddeld zouden er dan elk jaar 3 nieuwe speelsters het illustere top 10-clubje betreden. Dit jaar is dat aantal dus verdubbeld. "De top in het vrouwentennis is nog nooit zo breed geweest, het lijkt wel een duivenkot geworden", klinkt het bij Marc De Hous, tenniscommentator en ex-coach van Kim Clijsters. Hoe komt dat dan? "Het niveau is enorm gestegen. Zelfs als top 10-speler ben je niet meer zeker dat je de nummer 99 van de wereld zomaar even opzijzet."

Het niveau is enorm gestegen, iedereen kan van iedereen winnen. Marc De Hous

De nieuwe speelsters in de top 10 luisteren naar de namen Barbora Krejcikova (WTA-5), Maria Sakkari (WTA-6), Anett Kontaveit (WTA-7), Paula Badosa (WTA-8), Iga Swiatek (WTA-9) en Ons Jabeur (WTA-10).

"Vraag in je lokale tennisclub om de top 10 op te noemen bij de vrouwen en het zal waarschijnlijk niet lukken", denkt De Hous. "Vroeger had je bijvoorbeeld de dominantie van de zussen Williams, maar dat is nu niet meer zo. Er zijn geen zekerheden meer en ik vrees dat we dat op termijn ook bij de mannen zullen zien."

"Ik denk dat het een mentale kwestie is. Kijk bijvoorbeeld naar Sabalenka. Ze is de nummer 2 van de wereld, maar in de grandslamtoernooien of op de WTA Finals wil het voorlopig niet lukken voor haar."

2. Dé prestatie van het jaar? "Emma Raducanu op de US Open"

4 verschillende vrouwen wonnen dit jaar een grandslamtoernooi. Een trend die trouwens al sinds 2017 onafgebroken aan de gang is. Dé opvallendste winnares van allemaal was toch wel de toen 18-jarige Emma Raducanu. "Haar winst op de US Open was voor mij de tennisprestatie van het jaar", is Marc De Hous duidelijk. "Het was vooral ook de manier waarop ze het deed." Raducanu won het toernooi vanuit de kwalificaties zonder setverlies. Terwijl de Britse voor de US Open nog nooit een match op een normaal WTA-toernooi had gewonnen. "Plots was er een nieuwe ster geboren en was er bijzonder veel druk voor haar. Ze heeft intussen ook een gigantische commerciële waarde." Raducanu wisselde regelmatig van coach en had het na de US Open moeilijk om matchen te winnen. "Toch gaat zij een topspeelster worden. Als je ziet wat zij kan op haar 18e... Maar er is dus veel druk, de spotlights zullen op de Australian Open heel hard op haar staan."

Toernooi Winnares Australian Open Naomi Osaka Roland Garros Barbora Krejcikova Wimbledon Ashleigh Barty US Open Emma Raducanu

Emma Raducanu kust de US Open-trofee.

3. Naomi Osaka heeft een lans gebroken

Het derde tennisverhaal van het jaar is een extrasportief verhaal. De Japanse speelster Naomi Osaka (WTA-13) was een van de meest besproken speelsters dit seizoen. Niet alleen door haar winst op de Australian Open, maar vooral door haar acties naast de baan. Ze trok zich bijvoorbeeld terug uit Roland Garros omdat ze niet meer aan de verplichte persconferenties wilde deelnemen. Ze voelde dan te veel druk. En op het toernooi van Cincinnati barstte ze tijdens een persmoment in tranen uit na een lastigere vraag van een journalist. "Osaka heeft een serieus ballonnetje doen ontploffen", vindt Marc De Hous. "Ik vind het heel straf wat ze gedaan heeft. Het was ook de eerste keer dat iemand dat deed."

Naomi Osaka heeft een serieus ballonnetje doen ontploffen. Marc De Hous

"Het veroorzaakte ook een soort van kettingreactie, want je hoorde plots veel spelers klagen over de grote druk. Iedereen sprong voor haar in de bres. Dat is eigen in de sportwereld."

"Ik kan me wel voorstellen dat dat voor de gewone werknemer moeilijk te begrijpen is. Ze is op jonge leeftijd al multimiljonair, maar dat neemt niet weg dat er enorm veel druk is. Als Osaka daar heel gevoelig voor is, kun je daar moeilijk kritiek op geven."

4. De recordjacht van Williams: "Vrees dat het niet lukt"

Ze jaagt nog altijd op een evenaring van het grandslamrecord van Margaret Court Smith (24 stuks), maar het is haar dit jaar opnieuw niet gelukt. Serena Williams is intussen 40 jaar geworden en weggezakt naar plaats 41 op de wereldranglijst. Al op Wimbledon moest ze noodgedwongen een punt zetten achter haar tennisseizoen. Een blessure gooide in de eerste ronde roet in het eten. Marc De Hous: "Dat was het toernooi waar ze nog de meeste kans maakte op een nieuwe triomf. Samen met de Australian Open, denk ik." Op de Australian Open bereikte mama Williams dit jaar nog de halve finales, ze verloor van de latere laureate Naomi Osaka. "Die 24e eindzege in een grandslamtoernooi is en blijft een obsessie voor haar en ik vrees dat het niet zal lukken. Ze is er intussen ook al zo lang uit en ze wordt er natuurlijk niet jonger op."

5. Stopt Elise Mertens best met dubbel? "Dan kan ze top 10 halen"

Het vijfde en laatste verhaal is er eentje met Belgische insteek. Elise Mertens blonk in 2021 uit, maar dan vooral in het dubbelspel. Ze won de Australian Open (met Sabalenka), Wimbledon (met Hsieh) en Indian Wells (met Hsieh). In het enkelspel bleven de hoogtepunten wat uit. De 26-jarige Mertens won 1 titel begin dit jaar (de Gippsland Trophy in de aanloop naar de Australian Open) en sluit het jaar af als de nummer 21 van de wereld. Bijna status quo met vorig jaar. "Ik geloof dat ze de top 10 kan halen in het enkelspel", zegt De Hous, "maar dan moet ze volgens mij op de grote toernooien toch stoppen met dubbelen. Het vraagt te veel van je lichaam en ik denk oprecht dat ze daar een paar procentjes extra kan rapen."

Het dubbelspel kan je op latere leeftijd perfect opnieuw oppikken. Marc De Hous

"Ik heb het ook gezien bij Kim", gaat de ex-coach van Clijsters voort. "Zij dubbelde vroeger ook heel veel. Toen ze dat één keer niet deed, zei ze meteen dat het een bijzonder relaxte week was geweest."

"En daarbij, dat dubbelspel valt later echt nog wel opnieuw op te pikken. Mertens moet ook niet te lang meer wachten, want de jonkies komen er ook aan."