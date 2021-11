"Zal nu wellicht gedaan zijn met drinken": Cavendish viel door fout tegen "bidon-protocol"

"Wij rijden vaak met papflessen als drinkbus"

Het was een pijnlijk beeld gisteren. Wereldkampioen Lasse Norman Hansen en Mark Cavendish gingen met een stevige smak tegen de grond. Cavendish hield er twee gebroken ribben en een klaplong aan over. Jasper De Buyst, in Gent de ploegmakker van Roger Kluge, zag het gebeuren en weet wat het onheil veroorzaakt heeft. "Het gebeurde iets na halfweg en dat is een gebruikelijk moment om een slok te nemen", legt de renner van Lotto-Soudal uit. "In Gent ga je dan even naast baan rijden, op de rode tapijten, om daar bij je verzorger de drank aan een laag tempo aan te nemen. Dan drink je snel, blijf je een ronde beneden rijden en smijt je de drinkbus weer weg." "Vaak zijn dat trouwens papflessen of kleine flesjes die maar een paar centimeter gevuld zijn. Op de piste is het doel van drinken namelijk niet per se hydrateren, maar één of twee kleine slokken nemen om het droge gevoel in je keel weg te krijgen."

Op het rode tapijt naast de piste nemen de renners normaal gezien hun drankbussen aan.

"Een renner nam de drinkbus op de verkeerde plaats aan"

"Gisteren was er een renner, ik wil zijn naam niet noemen, die zijn drank aannam beneden op de piste en dus niet ernaast", gaat De Buyst verder. "Maar als iemand dan naast de drinkbus grijpt, belandt de inhoud ervan uiteraard op de baan en dan ligt er een spekgladde plek."

"Ik heb die plek als eerste gezien, omdat ik zelf net op dat moment ook ging drinken. Ik zag de drinkbus vallen en rijd er eigenlijk als eerste over, maar dat was met een superlage snelheid en daarom gebeurde er bij mij niks. Ik heb nog proberen te roepen naar de anderen, maar dat had geen zin meer."

Ik heb anderen nog proberen te waarschuwen, maar dat was tevergeefs. Jasper De Buyst

"Het was dus een ongeval dat voortkomt uit een fout, maar niemand doet dit met opzet. Daarom ga ik ook geen namen noemen. Misschien was het een moment van onoplettenheid of iemand met wat minder ervaring."

Wat zijn de regels eigenlijk rond drinken tijdens een pistewedstrijd? "Zover ik weet zijn er geen regels rond. Op WK's, EK's en wereldbekers is het wel verboden om drank aan te nemen. Maar bij die competities ben je geen urenlang op de piste zoals bij een zesdaagse." "Bij zesdaagses gebeurt het al 10 jaar zo, waarschijnlijk al 50 jaar. Maar ik kan me wel inbeelden dat het na dit incident gedaan zou kunnen zijn met drinken op de piste. Jammer dat het gebeurd is, maar het is nu zo."

Jasper De Buyst in actie in 't Kuipke.

Herbekijk de val van Cavendish