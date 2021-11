Union-coach Mazzu prikkelde spelers vooraf met 2 vragen: "Deze match was hun antwoord"

Het straffe verhaal van Union kreeg in Oostende een zoveelste hoofdstuk. En door de monsterzege tegen KVO én de puntenkloof in het klassement zal de sensatie rond de promovendus alleen maar toenemen. Trainer Felice Mazzu houdt evenwel het hoofd koel: "Mijn spelers hebben bewezen dat ze goed omgaan met de situatie."

Alsof hij wist dat er weer iets spectaculairs zou gebeuren. Na de straffe 1-7 op KV Oostende gaat het sprookje van Union meer dan ooit over de tongen. Felice Mazzu gaf in zijn nabeschouwing toe dat hij zijn spelers op voorhand geprikkeld had met de exponentieel toegenomen aandacht. "Ik vroeg hen voor de match: zijn we in staat om de media te weerstaan?", vertelde Mazzu bij Eleven Sports. "Een tweede vraag was: kunnen we omgaan met het feit dat meerdere spelers genoemd worden bij andere clubs?" "Als we die druk konden weerstaan, zouden we blijven verbeteren. Deze match tegen Oostende was het antwoord. We gaan goed om met de situatie."

We zitten in een goeie periode, maar zeker na resultaten zoals deze moeten we nederig blijven. Felice Mazzu

U merkt: Mazzu zal de laatste zijn die begint te zweven bij Union. De coach gaf wel toe dat de symbolische titel van herstkampioen veel deugd doet. "Ik had het vooraf als een klein doel aangestipt", aldus Mazzu. "Het is namelijk goed voor het mentale. Het geeft de club en de supporters nog meer positieve energie."

Door de sterke reeks van Union en de 7-puntenkloof rijst alsmaar meer de vraag: wie kan Union eigenlijk stoppen? Mazzu lacht: "Iedereen. We zitten in een goeie periode, maar zeker na resultaten zoals vandaag moeten we nederig blijven. Iedereen gaat ons nu dubbel gemotiveerd opwachten."

Uitblinker Undav: "Raakte laatste goal nog aan met neus"

Was het de eerste van Dante Vanzeir? Of de vierde van Deniz Undav? Minder duidelijk dan het resultaat was op wiens naam het laatste doelpunt van Union kwam. "Ik raakte de bal nog aan met mijn neus", lachte Undav na afloop. "Hij is te groot. Ik kan me trouwens niet meer herinneren wanneer ik nog eens vier keer scoorde. Dat moet van bij de jeugd geleden zijn." Net als zijn coach blijft Undav overigens met beide voeten stevig op de grond. "We respecteren ieder team en willen zeker niet arrogant worden. Het is leuk om 7 punten voor te staan, maar we focussen ons nu al op de volgende tegenstander."

Capon: "Een van pijnlijkste avonden uit carrière"