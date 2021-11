Unicum: Italiaanse volleybalclub Conegliano wint zijn 74e wedstrijd op rij

Imoco Volley Conegliano is al een tijdje heer en meester in het vrouwenvolleybal. De club is ongeslagen sinds december 2019 en won vandaag voor de 74e keer op rij. In die periode won Conegliano logischerwijs alle prijzen in eigen land en ook de Champions League en het WK voor clubs.



Met 74 zeges doet Conegliano beter dan de Turkse club Vakifbank Istanbul, die 73 wedstrijden lang ongeslagen bleef tussen 2012 en 2014.



De voorbije weken hing het record van Conegliano wel verschillende keren aan een zijde draadje. Drie van de laatste 5 zeges kwamen er pas na een tiebreak. Vandaag werd Trento wel vlotjes met 3-0 opzij gezet, waarna het feest kon losbarsten.