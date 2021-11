Olympische triatlonkampioen debuteert met hallucinant record op de Ironman

Kristian Blummenfelt toonde zich eerder dit jaar al ongenaakbaar op de olympische afstand tijdens de Spelen in Tokio en ging ook bij zijn debuut op de lange afstand oerend hard.



De Noor had 39'41" nodig voor 3,8 km zwemmen, fietste de 180 km in 4u04' en liep de afsluitende marathon in 2u35'24, goed voor een chrono van 7u21'12".



Het officiële wereldrecord op de lange afstand is met 7u35'39" in handen van Jan Frodeno. Wellicht zal de Duitser dat record nog even behouden, want door de sterke stroming in Cozumel wordt de tijd van Blummenfelt mogelijk niet gehomologeerd.



Eerder dit jaar dook Frodeno ook onder de 7u30 in de Tri Battle Royale, maar dat betrof geen open wedstrijd, wel een duel met de Canadees Lionel Sanders. Frodeno had toen 7u27'53" nodig, nog altijd enkele minuten langzamer dan Blummenfelt vandaag.



Pieter Hemeryck gaf er in Cozumel de brui aan tijdens de marathon, Pamphiel Pareyn maakte wel indruk met een straffe 8e plaats in 7u53'38".