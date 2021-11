Meer slecht nieuws voor Napoli: spits Osimhen moet onder het mes na botsing

Victor Osimhen (ex-Charleroi) bleef in de 55e minuut liggen na een botsing in een luchtduel met Inter-verdediger Milan Skriniar. De Nigeriaan kon niet meer voort en werd gewisseld.



Intussen is gebleken dat Osimhen bij de botsing meerdere breuken heeft opgelopen in zijn gezicht. "Victor moet de komende dagen onder het mes. Komende nacht blijft hij ter observatie in het ziekenhuis van Milaan", laat Napoli weten.



De blessure van Osimhen is slecht nieuws voor de Napolitanen. De Nigeriaan scoorde dit seizoen al 9 keer in 13 wedstrijden, verdeeld over de Serie A en de Europa League.