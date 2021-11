Loena Hendrickx pikt de draad op het BK weer op

De 71,49 punten na het korte programma was al een mooie beloning voor Loena Hendrickx. Het was niet veel minder dan haar persoonlijke topscore van 73,53, die ze twee weken geleden in Turijn bij de Grand Prix van Italië neerzette. Met Hendrickx en Hovine op het podium klonk de Brabançonne. Meer rijdsters waren er bij de senioren niet.

Vanzelfsprekend was het vrije programma van Hendrickx het hoogtepunt van een lange dag in de sporthal van Heverlee. In een zwart glinsterend kostuum werkte Hendrickx haar programma vrijwel foutloos af.

Ze probeerde de drievoudige Rittberger, die ze bij internationale wedstrijden nog niet heeft laten zien en waarop afgelopen zomer is geoefend. De landing was niet vlekkeloos.

Hendrickx pakte de Belgische titel met een totaal van 221,04 punten. Dat is een hogere score dan het totaal dat zij twee weken geleden bij de Grand Prix van Italië verzamelde (219,05). De organisatoren in Leuven maakten de cijfers pas zondag bekend.

De internationale jury waardeerde het vrije programma van Hendrickx zaterdag met 149,55. Ook deze score was hoger dan die van Turijn (145,53). Bij de senioren eindigde Jade Hovine als tweede met 152,64. De totaalscore van de beste junior, Nina Pinzarrone, was 175,88.

Het komende weekeinde zet Hendrickx haar internationale seizoen in Sotsji voort met een Grand Prix, om de Rostelecom Cup.