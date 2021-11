Kompany slaat en zalft na nieuwe ontgoocheling: "Ik voel hetzelfde als de fans"

"Het was een bepalende fase, die ervoor zorgde dat we onszelf niet konden belonen. Ik wil wel niet dat emoties mijn reactie overheersen. Ik ga mijn spelers nooit in de steek laten, maar ga nadenken over wat het beste is voor de groep."

Dat was de rode draad in de wedstrijdanalyse van Vincent Kompany na Anderlecht - Kortrijk. "Ik kan niet lachen met de rode kaart", klonk het streng bij Kompany.

Elke trainer die vroeg of laat succesvol is, heeft periodes waarin hij moet doorbijten.

"Natuurlijk, ik ben hier op mijn zesde begonnen en weet heel goed wat de verwachtingen zijn. Maar er zijn nu eenmaal zaken die we niet onder controle hebben, zoals die rode kaart. Ik heb wel in de hand hoe de jongens voetballen en toeleven naar de partij."

Kompany kreeg ook de vraag of hij vreest dat zijn positie in gevaar komt. "Ik ben begonnen als coach om die druk te voelen", reageerde hij. "Dat is voor mij een privilege. Elke trainer die vroeg of laat succesvol is, heeft periodes waarin hij moet doorbijten. Dit zal niks veranderen aan mijn ingesteldheid. Ik ben nu gefocust op de taken die voor mij liggen."

Tot slot benadrukte Kompany nog eens dat er aan werkijver geen gebrek is. "Ik vind dit vooral vervelend voor de jongens en technische staf. Zij draaien uren die je contractueel niet op papier kunt zetten, omdat het wellicht niet mag. Ze zijn constant bezig, maar krijgen niet waarvoor ze werken."