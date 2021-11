IOC sprak met Peng Shuai: "Zegt dat ze veilig is", WTA niet tevreden

"Peng Shuai heeft in een videogesprek gezegd dat ze veilig is, maar ze vraagt om haar privacy te respecteren", luidt het.

Het IOC had naar eigen zeggen een gesprek van een halfuur. "Ze stelt het goed in haar huis in Peking. Ze verkiest om haar tijd nu te spenderen met haar vrienden en familie."

Met die boodschap van het IOC, dat dus contact heeft gehad met de Chinese tennisster, zou er meer duidelijkheid moeten zijn over haar lot. Al is het maar de vraag of Peng vrijuit durfde te spreken. Tijdens de conversatie belde er namelijk ook een hooggeplaatst lid van het Chinese Olympisch Comité in.

Nadat ze beschuldigingen van seksueel misbruik had geuit tegenover een vooraanstaand Chinees politicus, was het onheilspellend stil rond Peng Shuai.



De Chinese staatsmedia deelden vandaag nog beelden van de bewuste speelster op een Chinees toernooi, maar de betrouwbaarheid van die beelden werd in vraag gesteld.