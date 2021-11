In de zetel met De Ketele: "Te betrokken als bondscoach? Niemand kent de renners zoals ik"

Het is door de Nederlandse coronamaatregelen nog niet duidelijk of er wel een echte afscheidskoers komt tijdens de Zesdaagse van Rotterdam (7-12 december), maar Kenny De Ketele heeft gisteren 't Kuipke al uitgezwaaid met een zege in de Gentse Zesdaagse. Sportweekend bracht de nacht met hem door bij de wielervader van "Ketelke".