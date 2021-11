Iljo Keisse vecht tegen de tranen: "Kan niet blijven gaan als ik voor twee moet denken"

"Het was er eentje om te vergeten", jammerde Iljo Keisse na de podiumceremonie van de Zesdaagse van Gent. "Deze week was iets minder, zeker de slotdag. Dat kan gebeuren."

Keisse ontkende niet dat maatje Mark Cavendish - zoals gevreesd en tegelijk verwacht - niet in topvorm naar Gent was afgezakt. "Volgende maand word ik 39 jaar. 10 jaar geleden had ik dat perfect kunnen opvangen, nu niet meer."

"Ik had bij de samenstelling van de ploegen gezegd dat ik een sterke maat nodig had om te doen wat ik wil doen en om te doen wat het publiek van mij verlangt. Dat ik ga en blijf gaan, dat ik ook tijdens de wedstrijd voor entertainment zorg."

"Maar dat kan niet als ik voor twee moet denken en bij elke inspanning rekening moet houden met het feit dat mijn ploegmaat misschien net iets minder is."

"Ik wil zeker niets afdoen van Cavendish' prestatie", vulde Keisse snel aan. "Hij heeft zich voor de volle 100 procent gegeven vanaf de eerste dag. Het is jammer dat hij door die val uitviel."

