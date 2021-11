Geëmotioneerde Solskjaer neemt afscheid van Man.United: "Ik blijf supporter"

De stoel van Ole Gunnar Solskjaer was al enkele weken aan het wankelen en klapte dit weekend finaal om na de 4-1-nederlaag tegen Watford. "Ik heb alles voor deze club gegeven en ik wil graag door de voordeur vertrekken", zegt de Noor in zijn afscheidsinterview.



"Deze club betekent zoveel voor mij. Ik had hier willen meestrijden om de titel en de prijzen. Helaas zijn we er niet in geslaagd om de juiste resultaten te halen. Het was tijd om een stap opzij te zetten."



Solskjaer nam zondagochtend afscheid van zijn spelers. "Ik heb hen gezegd dat ze moeten geloven in zichzelf en dat we beter kunnen. Ik hoop dat ze de volgende wedstrijd met de borst vooruit op het veld komen en dat laten zien. Ze moeten ervan genieten om voor Manchester United te spelen."



Michael Carrick neemt voorlopig de touwtjes over van Solskjaer en dat maakt de Noor emotioneel. "Ik hou zielsveel van hem. Hij is top en de ploeg is in goede handen met hem. Ik blijf kijken en supporteren en ik hoop dat ik welkom blijf op Old Trafford."



"Ik ben trots op wat we hier neergezet hebben. Ik laat een beter team achter dan 3 jaar geleden. Daar ben ik trots op."