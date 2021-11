Fernando Canesin (ex-Anderlecht en KVO) wint met Paranaense de Copa Sudamericana

In de finale nam Paranaense het op tegen Red Bull Bragantino. Paranaense kwam al vroeg op voorsprong dankzij vleugelaanvaller Nikao, het was meteen ook het enige doelpunt van de partij. Canesin mocht nog in de slotminuten invallen. Het is de eerste trofee voor Canesin bij een Braziliaanse club.

Het is voor Paranaense overigens de tweede eindzege ooit in de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Europa League. De club mocht in 2018 de beker ook al eens mee naar huis nemen.