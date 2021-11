Domper voor Max Verstappen: WK-leider wordt teruggezet van P2 naar P7

Elk punt is in dit Formule 1-seizoen cruciaal, want Max Verstappen vat het laatste drieluik van deze jaargang (Qatar, Saudi-Arabië en Abu Dhabi) aan met een bonus van amper 14 punten.

Jager Lewis Hamilton heeft zo'n anderhalf uur voor de start van de GP van Qatar alvast een mentale overwinning geboekt op zijn prooi Max Verstappen.

De WK-leider liet gisteren tijdens de kwalificaties de 2e tijd noteren, maar op het einde van de sessie had hij - of dat werd vandaag toch onderzocht - een dubbele gele vlag genegeerd toen Pierre Gasly na een lekke band tot stilstand kwam.

Verstappen moest zich rond 11 u onze tijd melden bij de stewards voor een woordje uitleg, maar hun oordeel was zwaar: Verstappen krijgt een gridstraf van 5 plaatsen en moet straks vanuit 7e stelling aan de GP beginnen.

Bij de vorige GP, die van Brazilië, was Lewis Hamilton de titelpretendent die achtervolgd werd door bestraffingen, maar de Brit zette de negatieve energie om in een klinkende zege. Kan Verstappen dat kunststukje herhalen? Vanaf 15 u krijgen we antwoorden.