Cyriel Dessers is hot in Rotterdam: "Maar ik neem het met een korreltje zout"

Rotterdam stond afgelopen weekend in brand, maar Cyriel Dessers had daar voor een keertje niets mee te maken. De voorbije weken zette de huurling van Racing Genk De Kuip wél geregeld in vuur en vlam. Dessers scoort als supersub aan de lopende band. "Genk zal altijd mijn club blijven. Als ze me nodig hebben, kunnen ze op mij rekenen", vertelt hij in Sportweekend.