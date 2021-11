BEKIJK: Clijsters schenkt NY zege met 2x winst, dolle vreugde om punt met Flipkens

Geweldig punt van Flipkens en Clijsters

New York blijft laatste

Na 5 opeenvolgende nederlagen in deze exhibitietenniscompetitie won New York Empire voor de eerste keer. In het klassement staat New York Empire nog steeds vijfde en laatste (1 zege - 5 nederlagen).



De Orange County Breakers staan eerste (5 zeges - 2 nederlagen) net voor de Springfield Lasers (4 zeges - 2 nederlagen).



Alle wedstrijden van het World Team Tennis worden gespeeld in de Indian Wells Tennis Garden in Californië. De competitie loopt tot 28 november. De beste twee ploegen van de groepsfase strijden om de titel.