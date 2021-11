WK tumbling: Tachina Peeters doet er met brons medaille voor België bij

Peeters plaatste zich als derde in de kwalificaties van donderdag en legde ook beslag op die plek in de finale. Louise Van Regenmortel deed een plaatsje beter dan in de kwalificaties.



De 8 finalistes moesten 2 sprongreeksen laten zien. Na de eerste stond Peeters op de tweede plaats, na de tweede - waar ze zelf niet helemaal tevreden over leek - zakte ze een plaatsje.

De Britse Megan Kealy (67.800 punten) was goed voor goud, gevolgd door de Française Lucie Tumoine (66.800). Peeters haalde 66.500, Van Regenmortel 64.300.

De beste uit de kwalificaties, de Française Candy Brière-Vetillard, moest vrede nemen met de zesde plaats.



In de kwalificaties eindigden Sofie Rubbrecht 14e (63.000) en Laura Vandevoorde 15e (62.000). Zij stootten niet door naar de finale.





Tachina Peeters (Gymplus) werd begin mei Europees kampioene tumbling in Sotsji en is het boegbeeld van de zevenkoppige Belgische selectie.