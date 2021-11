Solskjaer excuseert zich bij de eigen fans: "Beschamende prestatie"

"Ik excuseer me bij de fans, we zijn beschaamd over de manier waarop we hier verliezen", vertelde Solskjaer na de wedstrijd. "Soms moet je gewoon "sorry" durven te zeggen. De fans steunen onze spelers altijd, wie er ook op het veld staat."

Manchester United glijdt verder af in de stand, het is 7e met 17 punten uit 12 duels, op 12 punten van leider Chelsea. "We weten dat we aan een slechte reeks bezig zijn, maar dat is nu eenmaal voetbal", zei de Noor, die niet over een mogelijk ontslag wou praten. Eerder dit seizoen leek zijn lot al eens bezegeld.

"Ik werk voort voor deze club, zoals ik al 18 jaar aan het doen ben. De communicatie met het bestuur is goed en hetgeen er gezegd wordt, zal dan ook tussen ons blijven. Maar de resultaten zijn niet goed, dat weten we."

"We waren 30 uitduels ongeslagen en nu verliezen we 2 keer op een rij, terwijl we 2 keer 4 doelpunten incasseren. Natuurlijk klopt er dan iets niet. Vooral in de eerste helft liep het niet. Na de rust speelden we alsof we niets te verliezen hadden en dat ging beter. Spijtig genoeg levert dat niets op."



Afgelopen nacht zou het bestuur op een spoedvergadering een beslissing genomen hebben over het ontslag van de coach, maar dat nieuws is nog niet bevestigd.