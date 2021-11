Riskeert Max Verstappen gridstraf na het negeren van gele vlaggen?

De titelstrijd in de Formule 1 heeft elke dag wel een nieuwe plottwist. Na de rollercoaster in Brazilië en de klacht deze week van Mercedes is er nu nog een wending: Max Verstappen moet misschien zijn 2e plaats op de startgrid afgeven.

De WK-leider zou in de slotfase van de kwalificaties niet vertraagd hebben toen er met dubbele gele vlaggen werd gezwaaid na de problemen van Pierre Gasly. De Fransman reed zijn vleugel en band kapot op een kerbstone.

Bij dubbele gele vlaggen moet je als rijder vertragen in die sector en dat zou Verstappen niet voldoende gedaan hebben. Hij verbeterde zijn tijd in die ronde met 2 tienden, maar dat volstond maar voor de tweede tijd achter Lewis Hamilton.

Verstappen moet zich morgen in Qatar melden bij de stewards om het voorval te bespreken. Het kan zijn dat de tijd van Verstappen geschrapt wordt, maar dat zou niets veranderen aan de startposities voor de GP.

Het kan ook erger voor de Nederlander. In 2019 negeerde Verstappen in de kwalificaties voor de GP van Mexico de gele vlaggen op weg naar de poleposition. Uiteindelijk moest hij drie plaatsen achteruit. Als dat ook in Qatar het geval is, dan start Verstappen pas als vijfde.