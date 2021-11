Nacer Chadli gidst Basaksehir met assist naar een vijfde zege op een rij

In de competitiematch tegen Sivasspor pakte Nacer Chadli uit met de assist voor de 2-0 van Tekdemir. Istanbul Basaksehir won de match uiteindelijk met 2-1 en duikt zo de top 4 in in de Turkse competitie. Wel met een achterstand van 9 punten op leider Trabzonspor.

In de voorbije weken was Chadli ook al van goudwaarde voor de club uit de Turkse hoofdstad. Met een doelpunt tegen Demirspor en een assist tegen Malatyaspor trok hij telkens moeizame zeges mee over de streep.

Basaksehir keert zo terug in de hogere regionen van de rangschikking. De landskampioen van het seizoen 2019/20 stond vorig jaar lange tijd op een degradatieplaats. Uiteindelijk wist de club zich toch te redden, dit seizoen lijken ze weer mee te zullen strijden om de Europese tickets.