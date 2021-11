Luciano D'Onofrio ontkent: "Overname Moeskroen nooit aan de orde"

Moeskroen zit in financieel zwaar weer en de laatste tijd doken er geruchten op dat Luciano D'Onofrio de macht zou grijpen bij de hekkensluiter in 1B. Maar dat heeft D'Onofrio vandaag ontkracht.

"Het was nooit aan de orde om Moeskroen over te nemen, zoals dat bij Eupen of Seraing evenmin het geval was", meldt D'Onofrio. "Vrijdag ontdekte ik dat ik zogezegd Moeskroen wou overnemen. Het gaat zelfs zo ver dat ik al vergevorderde contacten gehad zou hebben met de clubeigenaar, die ik niet eens ken", aldus D'Onofrio.

D'Onofrio verliet Antwerp in mei nadat hij er sinds 2017 aan de slag was, net na de terugkeer op het hoogste niveau. In de daaropvolgende seizoenen legde The Great Old beslag op de beker van België, nam het drie keer deel aan de play-offs en overleefde het de groepsfase van de Europa League.

Alvorens hij neerstreek op de Bosuil drukte hij zijn stempel bij Standard tussen 1998 en 2011, met twee landstitels in 2008 en 2009 na een droogte van 25 jaar.