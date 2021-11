Lewis Hamilton troeft Max Verstappen af in kwalificaties in Qatar

Lewis Hamilton was een klasse apart in de beslissende sessie in de kwalificaties. De Brit was bijna een halve seconde sneller dan zijn grote rivaal Max Verstappen. Voor Hamilton is het pas de eerste pole sinds de GP van Hongarije in augustus.

"Die laatste ronde was echt prachtig, echt een heel goeie ronde", glunderde Hamilton. "Ik heb gisteravond nog lang gewerkt met de ingenieurs, omdat ik wat op de sukkel was in de oefenritten en ik voelde dat ik nog veel kon verbeteren."

Verstappen kon enkel toegeven dat Hamilton sneller was. "We hebben het lastig in de kwalificaties, Sergio Perez haalde zelfs Q3 niet", zei de Nederlander. "We hebben hier nog nooit een race gedaan, dus het is een stap in het onbekende."

De race naar de eerste bocht in de GP van Qatar belooft sowieso spannend te worden. Misschien kan Bottas vanaf plaats 3 een rol spelen in de titelstrijd, maar Verstappen zal niet gesteund worden door zijn ploegmaat. Perez viel verrassend af in Q2 en start morgen als elfde.