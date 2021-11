Leipzig-coach is boos na verlies in Hoffenheim: "Dit is onaanvaardbaar"

Jesse Marsch, de trainer van RB Leipzig, zit met de nederlaag in Hoffenheim in zijn maag. De 2-0 was een slechte generale repetitie voor het cruciale duel tegen Club Brugge en dat viel hem zwaar.

"Ik ben heel teleurgesteld, Hoffenheim had veel meer honger. Ik kan een nederlaag aanvaarden, maar niet als we minder honger tonen", zei de Amerikaanse trainer van Leipzig. "Dit is dus onaanvaardbaar."

Hoffenheim speelde dankzij een vroege goal in een zetel. Leipzig monopoliseerde de bal, maar slaagde er in de eerste 45 minuten niet in om ook maar één kans bij elkaar te voetballen. De 2-0 van Dabbur was de doodsteek voor Leipzig.



"Vooraf hield ik voor ogen dat als we een goede intensiteit zouden aanhouden, deze match een grote kans kon zijn voor ons. We hebben het niet gedaan en dat is moeilijk te begrijpen."

Leipzig komt woensdagavond over de vloer in Brugge, op de vijfde speeldag in de groepsfase van de Champions League. Als Club Brugge een punt sprokkelt, is het zeker van de derde plaats en Europese overwintering in de Europa League. Club is 3e met 4 punten, Leipzig 4e met 1 punt. In Duitsland werd het 1-2.