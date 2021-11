LeBron gaat bij rentree onderuit, Warriors razen ook zonder Curry door

Ondanks de terugkeer van vedette LeBron James blijft het mank lopen bij de LA Lakers. LeBron pakte wel uit met 23 punten, maar dat was lang niet genoeg om met de zege aan de haal te gaan in Boston. Verder boekten de Phoenix Suns een 11e zege op rij en blijft Golden State, zonder Curry, op kop in de Western Conference.