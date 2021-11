Jonathan Sacoor heeft torenhoge ambities voor 2022: "Europees kampioen worden"

Na drie seizoenen in de Verenigde Staten is Jonathan Sacoor terug in België. Hij zag het avontuur aan de Universiteit van Tennessee plots ten einde komen: "Het is jammer dat het zo gelopen is, maar ik ben daar wel een betere atleet geworden."

"Wat mij in de Verenigde Staten teleurstelde was dat ik nooit wist welke wedstrijd ik aan het voorbereiden was. Met mijn coach Jacques Borlée is alles gestructureerder. Ik ben nu al bijzonder gemotiveerd voor de aankomende wedstrijden."

In 2021 zorgde Sacoor al voor enkele sterke prestaties. Hij pakte zilver op het EK U23 en was ook voor het eerst actief op de Olympische Spelen: "Tokio was een mix van verschillende emoties. Het was een droom die uitkwam uiteraard, maar sportief bleef ik wat op mijn honger zitten. De Spelen van Parijs staan in elk geval al met stip in mijn agenda."