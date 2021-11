Jasper De Buyst denkt aan Parijs 2024: "Praten met nieuwe pistebondscoach"

De Buyst is opgegroeid op de piste. De 27-jarige won de Gentse Zesdaagse in 2013 en 2014 en pakte bij de jeugd en elite medailles in het baanwielrennen. Maar de laatste 5 jaar lag zijn focus bijna uitsluitend op de weg, als lead-out en snelle man bij Lotto-Soudal.

Voor de Spelen van 2024 in Parijs wil De Buyst evenwel weer meer op zijn pistefiets kruipen, zeker nu Kenny De Ketele (36) stopt als renner. "Ik sluit niet uit dat ik wil investeren in de piste met het oog op Parijs."

"Het is ook geen geheim dat Kenny misschien bondscoach zou worden. Ik denk dat er dan wel mogelijkheden zijn om samen te werken. Maar ik wil eerst afwachten wie er effectief op de plaats van bondscoach terechtkomt. Ik sta er zeker voor open om een gesprek aan te gaan."

Dat de combinatie piste-weg kan, dat bewijst Michael Mørkøv, de leider in Gent, wereld- en olympisch kampioen ploegkoers met Lasse Norman Hansen, en lead-out van Mark Cavendish en co. in de Tour en andere wegkoersen.

De Buyst beaamt: "Het is zeker combineerbaar. Dat de volgende Spelen echt dicht bij huis zijn, maakt het ook makkelijker qua reis, jetlag en planning."

"Maar alles begint met wie bondscoach wordt, dat gesprek en of we alles op dezelfde lijn krijgen, ook met mijn werkgever. En dan zijn er dingen mogelijk."