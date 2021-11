Boudeweel: "Waarom zien we het Club van de Champions League niet in competitie?"

Met knappe Europese prestaties tegen PSG en Leipzig en niet al te veel puntenverlies in het begin van het seizoen leek Club Brugge opnieuw helemaal vetrokken. De laatste weken loopt het toch weer allemaal wat stroever, ook Sporza-verslaggever Tom Boudeweel weet niet goed wat er juist aan de hand is.

"Ik leg mijn lat nu naast de prestaties van Club in de Champions League en dan vraag ik mij oprecht af waarom dat niet kan in de competitie. Het versmachten van de tegenstander en het uitpakken met technisch meesterschap ontbreekt echt. Het is ooit anders geweest."

"De collectieve waarde, dat wil zeggen de transferwaarde van dit elftal, stijgt ver boven de gemiddelde club in de Belgische competitie uit. De collectieve waarden "no sweat, no glory" zien we te weinig. Het mag wat meer zijn met deze kwaliteit of is dit gewoon het echte Club? Dat is de vraag."