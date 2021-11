BOIC-voorzitter Saive wil dicht bij atleten staan: "Realiteit niet uit oog verliezen"

Jean-Michel Saive, de nieuwe voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), beleeft in het Turkse Belek zijn eerste stage van Team Belgium in zijn nieuwe functie. Een week die de voormalige tafeltennisser wil gebruiken om contact te leggen met de atleten. "Ik wil geen preses zijn die losstaat van de realiteit", vertelde hij in Belek.

Saive (52), zevenvoudig olympiër, heeft als atleet aan vele BOIC-stages deelgenomen. Het is nu als voorzitter van het Comité dat de Luikenaar in Belek aanwezig is om de atleten in deze eerste etappe naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024 op de voet te volgen. "Mijn wens was om er een hele week bij te zijn en niet alleen wanneer de pers en partners aanwezig zijn, en ik dan minder tijd heb om op het veld te staan. Ik ben zelf nog steeds een sportman en het is belangrijk voor mij om dicht bij de atleten op het veld te zijn." "Deze stage stelt ons in staat om een groepssfeer te creëren, maar ook om atleten uit verschillende disciplines hun ervaringen met elkaar te laten delen. Ook al is de context anders, de atleten bevinden zich al in een olympische sfeer en dit helpt om een deel van de stress weg te nemen wanneer de Spelen beginnen."

Saive krijgt een initiatie van Jessie Kaps.

"Realiteit niet uit het oog verliezen"

De nieuwe BOIC-voorzitter wil ook van deze stage gebruik maken om een zekere nabijheid tot de atleten te bewaren. "Het is belangrijk om zo dicht mogelijk bij het trainingsveld te blijven. Toen ik atleet was, verheugde ik me als de voorzitter langskwam en ik weet hoe de atleten over de bestuurders denken." "Ik heb slechte ervaringen gehad in mijn carrière en ik wil geen voorzitter zijn die de realiteit uit het oog verliest. Ik heb nog steeds dat gevoel als sportman. Het is ook belangrijk om voor of na een wedstrijd de juiste boodschap te brengen en geen extra druk op te leggen. Ik wil een beschermende rol spelen naar de atleten toe en ze motiveren als dat nodig is." Saive voegde alvast de daad bij het woord en waagde eens zijn kans in het luchtgeweerschieten en boogschieten. "Ik was erg onder de indruk van deze twee disciplines. Het zijn geen sporten die dynamisch zijn, maar ze zijn indrukwekkend", glimlachte hij. "Het doel van dit soort stages is ook om barrières voor sommige mensen te doorbreken. En ik weet waar ik het over heb, want ik heb het zelf meegemaakt met mijn sport."



Ik wil een beschermende rol spelen naar de atleten toe en hen ook motiveren wanneer dat nodig is. BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive op stage in Belek

Met zeven deelnames aan de Olympische Spelen op zijn palmares kent de voormalige tafeltennisser nog enkele atleten met wie hij aan de Spelen heeft deelgenomen. "Sommige mensen noemen me nog steeds 'Jean-Mi', maar anderen noemen me voorzitter. Ik realiseer me ook dat sommige sporters me niet kennen. Ik ben daarover helemaal niet beledigd omdat sommige atleten 14 jaar oud zijn en ik 52. Het is heel normaal", zei Saive, die nog wel wat advies geeft aan de atleten. "Ik doe het alleen als het ter sprake komt in een discussie. Geen enkele atleet heeft me ooit rechtstreeks benaderd voor advies. Ik vind dat elke atleet zijn eigen verhaal moet schrijven en geen kopie moet zijn van iemand anders", besloot hij.