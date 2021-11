WTA dreigt ermee om China links te laten liggen door zaak-Peng Shuai

De bezorgdheid rond Peng Shuai groeit elke dag. De Chinese tennisster is niet meer gezien sinds ze de Chinese politicus Zhang Gaoli beschuldigd heeft van seksueel misbruik.

De door Chinese staatsmedia gelekte verklaring van Peng dat ze oké is, heeft niemand overtuigd. WTA-baas Steve Simon is bereid om met de WTA weg te blijven uit China als er geen overtuigend antwoord komt op de beschuldigingen van Peng.

"We zijn zeker bereid om al onze toernooien uit China te halen en de gevolgen daarvan te dragen", zegt Simon. "Dit is belangrijker dan onze zakelijke belangen. Vrouwen moeten gerespecteerd worden en niet gecensureerd worden."

In de laatste 10 jaar zijn de Chinese WTA-toernooien als paddenstoelen uit de grond geschoten. In 2019 stonden maar liefst 9 Chinese toernooien op de WTA-kalender met meer dan 30 miljoen euro prijzengeld in totaal. Sinds de uitbraak van het coronavirus werden alle Chinese toernooien afgelast.

Gisteren lieten andere (ex)-speelsters van zich horen. Onder meer Kim Clijsters, Serena Williams en Billie Jean King eisten een onafhankelijk onderzoek.