Vidts bouwt voort op olympische prestatie: "Drong 3 maanden later pas door"

Noor Vidts werkt in Turkije hard aan haar conditie, samen met de Belgische delegatie topatleten. Daar kan ze in alle rust zich voorbereiden op het nieuwe seizoen, al vindt ze die rust ook thuis. "Ik geef geen aandacht aan wat mensen over me zeggen en doe mijn eigen ding", deelt ze.

Een uitmuntende olympische zevenkamp eindigde voor Vidts op plek 4. "Het was een geweldige ervaring. Dat resultaat had ik helemaal niet verwacht. Ik wist dat ik in goeden doen was, maar wist niet wat het resultaat zou zijn. Hoe sterk mijn prestatie was, besefte ik pas na 3 maanden."

"Ik denk dat mensen me anders bekijken sinds de vierde plaats", vertelt ze over de keerzijde van de medaille - die ze net niet behaalde. "Maar ik laat me daar niet door beïnvloeden."

"Ik doe mijn eigen ding en concentreer me alleen op mijn wedstrijden. Mijn resultaat in Tokio betekent ook dat er meer verwachtingen komen van de buitenwereld, maar ik leg mezelf geen druk op."