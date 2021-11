Steph Curry peuzelt de Cavaliers helemaal op met 20 punten in laatste quarter

68-81 was de score met nog 12 minuten op de klok. De Golden State Warriors keken vertwijfeld naar het scorebord en vervolgens hoopvol naar Stephen Curry. Zou hij de scheve situatie nog kunnen ombuigen?

Het antwoord op de vraag was volmondig "ja". Curry verhoogde het tempo in de wedstrijd en maakte de ene basket na de andere. Met 20 punten in het laatste quarter - dat eindigde op 36-8 - mochten de Warriors alsnog hun 13e overwinning vieren dit seizoen. Eindstand: 104-89.

De hoopvolle blikken ruimden plaats voor kamerbrede glimlachen bij de leider in de Western Conference. Zo ook bij Stephen Curry, die opnieuw indrukwekkende statistieken voorlegt: 40 punten, waarvan 9 driepunters, 4 rebounds en 6 assists.