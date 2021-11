Peter Vandenbempt brandt 5 kaarsen voor de Duivels richting het WK: "Ik wens de bondscoach moed toe"

Kaars 1: Bidden voor superversie van Eden Hazard

We hebben Hazard de voorbije wedstrijden node gemist en als België hoge ogen wil gooien op het WK, dan moeten we de allerbeste Hazard opnieuw kunnen zien.

We hebben, denk ik, altijd gezegd: om het EK of WK te kunnen winnen, hebben we de allerbeste versie van Eden Hazard nodig. Hij is een van de 4 à 5 spelers van absolute wereldklasse. Ik ben ervan overtuigd dat dat nog altijd het geval is.

Wie we eventueel in de plaats moeten zetten, zijn ook goeie voetballers zoals Yannick Carrasco en Leandro Trossard. Maar geen van hen komt in de buurt van de allerbeste Hazard van 2018 in Rusland.

Ik weet niet of we dat nog zullen zien. Momenteel lijkt de hoop een beetje vervlogen, maar we hoeven niet op te geven. Vandaar deze kaars.

Kaars 2: Waken over onze drie onmisbaren

We zetten een stolp over Kevin De Bruyne.

Kevin De Bruyne hoeft dan weer weinig uitleg. We hebben de voorbije wedstrijden nog maar eens gezien welk niveauverschil er bij België is als De Bruyne op volle toeren draait of wanneer hij geblesseerd is. De allerbeste De Bruyne moet dit elftal naar grote hoogtes stuwen. We zetten een stolp over hem.



En dan is er ook Romelu Lukaku, van wie ik dan wel hoop dat hij beslissend zal zijn voorbij de groepsfase. Dat verwijt wordt hem wel eens gemaakt, dat hij minder scoort als de knock-outfase begint. Maar hij is zonder discussie een spits van internationale klasse waar heel wat nationale ploegen ons voor benijden.



Courtois, De Bruyne en de goals van Lukaku in de knock-outfase is wat België absoluut nodig heeft om een rol van betekenis te spelen in een verdere fase van het toernooi.