Ook VN mengt zich in zaak-Peng: "We willen bewijzen dat ze het goed stelt"

Sinds Shuai Peng in een (meteen verwijderd) bericht op de sociale media bekendmaakte dat ze een affaire had met de nummer 2 van de Chinese politiek is de tennisster van de aardbol verdwenen.

Vanuit de tenniswereld klinkt de roep steeds luider om duidelijkheid over haar toestand en nu gaan ook de Verenigde Naties zich in de zaak mengen.

"Het is essentieel dat we een bewijs krijgen waar ze zich bevindt en of ze het goed stelt", zegt Liz Throssell, woordvoerster van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. "We eisen ook dat er onmiddellijk een transparant onderzoek wordt ingesteld naar de beschuldigingen van seksuele agressie."

In China doen ze intussen nog altijd alsof hun neus bloedt. "Wij zijn ons niet bewust van problemen met Shuai Peng", zegt een woordvoerder van de Minister van Buitenlandse Zaken. "Dit is voor ons geen diplomatieke kwestie."