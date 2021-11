Nina Sterckx kijkt niet achterom en is ambitieus: "Denk al aan Spelen in Parijs"

"Ik weet wel dat ik een hoog niveau kan halen, maar dat wil niet zeggen dat ik me nu nog meer druk moet opleggen", vertelt Nina Sterckx op stage in Turkije.

"De Spelen zitten natuurlijk nog in het hoofd en Tokio zal altijd een mooi aandenken blijven. Ik probeer er echter niet te veel aan te denken en me al te concentreren op Parijs 2024", is ze ambitieus.

2021 was niet enkel mooi, maar ook fysiek zwaar. Daarom besloot Sterckx een streep te trekken door het WK van komende maand. Ze focust zich volledig op de voorbereiding voor volgend jaar.

"Het seizoen begon al in april. Ik reisde veel om aan toernooien deel te nemen. Nadien waren er de Spelen, veel tijd om te rusten kreeg ik dus niet. In overleg met mijn coaches hebben we dan ook besloten om voor een langere voorbereiding te gaan en het WK te laten schieten."

Met het WK voor junioren heeft de studente ergotherapie voor volgend jaar wel al een doel. "Het is de laatste keer dat ik daaraan mag deelnemen en ik mik op een medaille. Op de overige toernooien leg ik mezelf geen druk op. Wat niet wegneemt dat ik goeie resultaten wil halen om zo te stijgen op de ranking", besluit Sterckx.